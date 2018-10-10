2018-10-10T21:16:35+03:00
Общество

По 25 тысяч рублей за детей получили больше двух тысяч волгоградок

Выплату с 2019 года увеличат до 50 тысяч рублей
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Кризис рождаемости затянулся на несколько лет. Власти применяют комплекс мер, чтобы женщины решались на ребенка. Есть свои гарантии и в Волгоградской области. Только за 2018 года 2430 мам получили по 25 тысяч рублей за ребенка. Все они родили малыша до 23 лет включительно - это условие получение денежного "бонуса".

Кстати, в этом году цифра по сравнению с прошлым годом подросла. И еще больше станет в следующем. В отредактированном социальном кодексе прописано, что выплату увеличат в два раза. То есть мамочки получат по 50 тысяч рублей. На год подняли и возраст, до которого волгоградки имеют право на деньги - до 24 лект.

Правда, дополнительное стимулирование юных женщин становиться мамами вызывает споры. Многие ссылаются на то, что рожать ради денег будут социально неблагополучные личности. А остальные ради это выплаты вряд ли пойдут в роддом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Асфальт на улице Симонова в Волгограде закончат укладывать сегодня ночью
В Астраханском кремле раскопали 15 снарядов времен войны
Чтоб не воровали: в Волгограде металлические люки заменят антивандальными
В Волгограде на маршруте №4 появились два новых микроавтобуса
Соки, масло, зерно и соленья: на выставке «Золотая осень» Волгоградская область хвалилась богатствами
Лес на Сарпинском рубят для профилактики
Игрок Ротора Олег Николаев попал в символическую сборную ФНЛ
Астраханец чуть не зарезал друга из-за ягоды клубнички
С волгоградских прилавков изъяли 130 кило несъедобного мяса
В Волгограде задержали беглого осужденного, напавшего на салоны экспресс-кредитования
Взносы на капремонт вырастут до 6,13 рубля
Уникальный ретропоезд на паровой тяге приедет в Волгоград
Пожилая волгоградка упала в карете «скорой помощи»
В 2018 году клещи покусали три с половиной тысячи волгоградцев