По 25 тысяч рублей за детей получили больше двух тысяч волгоградок

СЕГОДНЯ 20:18 2018-10-10T21:16:35+03:00

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Кризис рождаемости затянулся на несколько лет. Власти применяют комплекс мер, чтобы женщины решались на ребенка. Есть свои гарантии и в Волгоградской области. Только за 2018 года 2430 мам получили по 25 тысяч рублей за ребенка. Все они родили малыша до 23 лет включительно - это условие получение денежного "бонуса".

Кстати, в этом году цифра по сравнению с прошлым годом подросла. И еще больше станет в следующем. В отредактированном социальном кодексе прописано, что выплату увеличат в два раза. То есть мамочки получат по 50 тысяч рублей. На год подняли и возраст, до которого волгоградки имеют право на деньги - до 24 лект.

Правда, дополнительное стимулирование юных женщин становиться мамами вызывает споры. Многие ссылаются на то, что рожать ради денег будут социально неблагополучные личности. А остальные ради это выплаты вряд ли пойдут в роддом.