Асфальт на улице Симонова в Волгограде закончат укладывать сегодня ночью

СЕГОДНЯ 18:48 2018-10-10T21:18:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Минувшей ночью глава Волгограда Виталий Лихачев посмотрел, как укладывают асфальт на улице Симонова. Столь позднее время для рабочей поездки мэр выбрал не из любви к ночным прогулкам. Просто подрядчик здесь работает только тогда, когда завершается работа троллейбуса. По другому "рогатому" и дорожной технике здесь не разъехаться. Ночь на 11 октября станет последней для асфальтоукладчиков - ремонт дорожного покрытия должны завершить до утра.

- Потом мы приступим к уборке территории от строительного и иного мусора, - отчитался мэру руководитель дорожно-строительного предприятия Гелакис Грамматиков. - Рассчитываем, что уже в выходные на новое покрытие будет нанесена соответствующая дорожная разметка, оба проезда будут открыты для свободного движения транспорта.

Участок Симонова от улицы Космонавтов до 8-Воздушной Армии, а также дорога от Космонавтов до Землячки, по которой ходит троллейбус 15а, попали в список ремонтируемых дорог в последний момент. Благодаря тому, что по программе "Безопасные и качественные дороги" чиновники потратили не все деньги - сэкономили на аукционах. Вообще же дорожная техника должна была зайти сюда в 2019 году. Но это не скажется на качестве. Асфальт проверяют на всех этапах работ. А еще мэр похвастался, что наконец-то найден рецепт, чтобы асфальт не таял в первый же год:

Виталий Лихачев рассказал, что в следующем году на ремонт дорог потратят примерно миллиард.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Мы сначала отремонтировали все ливневые колодцы. А потом уже укладывали асфальт. Благодаря этому вода не будет скапливаться на проезжей части и разрушать асфальт, - рассказал Виталий Лихачев.

Кстати, с этой же целью на улице Лазоревой асфальт укладывали под особым уклоном - чтобы вода после дождей и таяния снега стекала в специально вырытый канал.

А власти уже вовсю работают над подготовкой к дорожному ремонту - 2019. В следующем году на дороги города планируют потратить около миллиарда.

Дорогу ремонтируют только в ночное время, чтобы не мешать работе троллейбуса.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Уже началась работа по подготовке проектов реконструкции всех заявленных объектов. Конкурсные процедуры, как и в этом году, мы планируем начать уже ранней весной, чтобы с наступлением благоприятной погоды подрядные компании смогли приступить к работам, не теряя ни одного дня, - отметил Виталий Лихачев.