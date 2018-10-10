В Астраханском кремле раскопали 15 снарядов времен войны

СЕГОДНЯ 17:22 2018-10-10T17:25:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В астраханском кремле часто при раскопках находили всевозможные раритетные вещи, но такого «сюрприза» не ожидали. Сегодня, при проведении земляных работ, рабочие наткнулись на снаряд. Покрытый ржавчиной, он явно пролежал тут со времен великой Отечественной войны. Работы в срочном порядке приостановили и позвонили в полицию. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в астраханском управлении Росгвардии

На место вместе с вневедомственной охраной, которая оцепила опасную территорию, выехали и специалисты инженерно-технического отделения ОМОН. Они подтвердили, что бомба - 152-миллиметровый артиллерийский снаряд времен войны. Решили обследовать территорию вокруг, и не зря. Рядом они нашли еще 14 боеприпасов, сильно поврежденных коррозией.

Фото с сайта rosgvard.ru

Росгвардейцы перевезли опасный груз на безопасное отдаление от жилой инфраструктуры и уничтожили его накладным зарядом.

Как пояснил директор Астраханского государственного объединенного историко-архитектурного музея-заповедника Алексей Булычев: на территории комплекса еще со времен Ивана Грозного размещались арсеналы, а накануне и в период Великой Отечественной здесь находился военный гарнизон со своими оружейными запасами.