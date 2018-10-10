2018-10-10T16:43:25+03:00
Общество

Чтоб не воровали: в Волгограде металлические люки заменят антивандальными

«Концессия водоснабжения» будет ставить бетонные люки и чугунные с креплениями
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На место украденных будут ставить чугунные с креплением. Теперь не украдут.На место украденных будут ставить чугунные с креплением. Теперь не украдут.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Волгограде за ворами металлических люков просто не угнаться. Только «Концессии водоснабжения» закроют колодец, как на следующий день кто-то опять унес крышку. Воруют уже в наглую, оставляя без крышек целые улицы. Если в первом квартале 2018-го в компанию поступило 382 жалобы на открытые колодцы, то в третьем - уже 647.

А, между прочим, стоят они новые не дешево. В 2018 году «Концессии водоснабжения» потратили уже 2,5 миллионов рублей на крышки. И чем дальше, тем больше руководство осознает, что надо искать замену «привлекательным» для воров металлическим крышкам. И уже заказали на пробу партии чугунных люков с шарнирным креплением крышки к обечайке люка. Они хоть и дороже на 40%, зато их точно не украдут. Кроме того, заказала компания пробную партию бетонных крышек. Весит один такой экземпляр 120 кило и выдерживает нагрузку до 25 тонн.

- Если новые люки хорошо покажут себя в эксплуатации и подтвердят свои антивандальные свойства, то купят более крупные партии, - рассказали «КП-Волгоград» в компании.

Конечно же, не все люки принадлежат «Концессии водоснабжения», лишь 48 тысяч из 100000. Но, если опыт компании окажется удачным, остальные владельцы тоже, надеемся, последуют их примеру.

КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ОТКРЫТЫЙ ЛЮК?

Заявку на открытый люк можно передать в круглосуточный Контакт-центр по телефону 606-600.

Кроме того, сотрудники компании принимают заявки от жителей в группах «Закроем люки, Волгоград!» во всех социальных сетях.

Сотрудники компании просят при обращении в водоканал максимально подробно описывать местонахождение открытого люка, а при малейшем подозрении на совершающееся воровство немедленно звонить в полицию.

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