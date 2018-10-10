2018-10-10T16:25:25+03:00
Общество

В Волгограде на маршруте №4 появились два новых микроавтобуса

Всего на линии работают 23 маршрутки
Сергей ВИКТОРОВ
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Автобусный маршрут №4, связывающий железнодорожную больницу и железнодорожный вокзал, пополнился двумя новыми микроавтобусами. В дополнение к уже имеющимся микроавтобусам перевозчик выпустил на маршрут 16-местную «Газель Next» и 14-местный «Луидор».

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, всего сейчас на маршруте, обслуживающем отдаленный жилой массив Ворошиловского района, работает 23 автобуса. Интервал движения в час-пик не превышает пяти минут. Всего же от железнодорожной больницы до железнодорожного вокзала курсирует десять «Газелей», 18-местный автобус Hyundai, 11 микроавтобусов «Луидор» на базе пассажирской «Газели» и один микроавтобус «Газель Next».

Отметим, что в пяти специально промаркированных автобусах принимают к оплате транспортные карты «Волна» и банковские карты с функцией бесконтактных платежей, а совсем скоро количество микроавтобусов с валидаторами еще увеличится.

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