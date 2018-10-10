Соки, масло, зерно и соленья: на выставке «Золотая осень» Волгоградская область хвалилась богатствами

СЕГОДНЯ 15:32 2018-10-10T15:32:50+03:00

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В Москве открылась 20-я по счету выставка «Золотая осень», где регионы России делятся своими достижениями в агропромышленной сфере. Волгоградская область тоже хвалилась успехами. Благо есть чем. Стали орошать ранее неосвоенные земли, а это дополнительные площади под зерно и овощи. В результате сегодня урожай зерна в Волгоградской области в 1,5 раза выше, чем в советские времена, в 3 раза выше по масленичным культурам, в 2,5 раза – по плодоовощной продукции. Наша продукция уходит в Иран, Турцию, Азербайджан, Армению, Египет, Грузию и другие страны.

Добиться успехов в этой отрасли помогла консолидация усилий сельхозпроизводителей и перерабатывающих предприятий, фермеров и ученых. К слову, научным разработкам ВолГАУ и Федерального научного аграрного центра «Волгоградский» на выставке был посвящен отдельный стенд.

Есть чем нашей области похвалиться и в отрасли племенного животноводства. В этом году свои успехи представили на выставке «Волгоград-Эдильбай», «Нива», СПК племзавод «Красный Октябрь», СПК «Ромашковский».

Отдельный стенд - перерабатывающим компаниям, которые успешно реализуют в регионе свои инвестпроекты.: «Сады Придонья», «Каргилл Новоаннинский», «НьюБио», «Мегамикс», «Урюпинский МЭЗ» и другие.

А в скором времени этот перечень возможно пополнит и компания «Мегамикс», которая хочет построить в Волгоградской области комбикормовый завод. Стоимость проекта - около миллиарда рублей. Как раз на выставке «Золотая осень» глава региона Андрей Бочаров и гендиректор компании Василий Фризен обсуждали дальнейшее сотрудничество.

- Кроме того, Волгоградская область примет активное участие в отраслевых конкурсах «Золотой осени» — от региона представлено более сотни заявок, - отмечают в обладминистрации.

Напомним, организатором выставкии выступает Минсельхоз РФ. Экспозиция Волгоградской области ежегодно привлекает тысячи посетителей, а достижения волгоградских аграриев получают высокую экспертную оценку, региону неоднократно присуждались гран-при «Золотой осени».