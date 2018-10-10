Лес на Сарпинском рубят для профилактики

СЕГОДНЯ 15:07 2018-10-10T15:07:32+03:00

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Волгоградские общественники забили тревогу – на острове Сарпинском неизвестные начали вырубать деревья. Обеспокоенные защитники зеленых насаждений обратились во все возможные инстанции с просьбой найти и покарать виновных. Между тем, специалисты утверждают, что вырубка носит санитарный характер.

Как рассказал «КП-Волгоград» руководитель МУ «Горэколес» Владимир Мозгунов, на Сарпинском сейчас делают санитарные и пожарные просеки:

-Несколько лет назад вспыхнул лес на Сарпинском, - вспоминает Владимир Мозгунов. – Для того, чтобы потушить пожар, МЧС пригнали пожарный катер и нам пришлось от него прокладывать пожарную магистраль длиной несколько километров. Наземная пожарная техника просто не могла проехать по заросшим деревьями лесным дорогам. Остановить огонь удалось в считанных метрах от стены крайнего дома хутора Лесного.

Еще одна проблема, с которой столкнулись специалисты «Горэколеса» - заражение деревьев изумрудной узкотелой ясеневой златкой – вредителем, поражающим вязы.

Насекомое поражает ствол растений, в итоге заселенные насекомыми деревья имеют разреженную крону, листья раньше желтеют, вдоль старых ходов появляются вздутия и трещины. Через несколько лет ветви отмирают, кроны сильно изреживаются, и растение погибает.

Какие именно деревья подлежат вырубке – определяют по результатам обследования. В 2018 году санации подверглись посадки ясеня. В целом же, максимальный объем древесины, который можно безболезненно рубить на Сарпинском, составляет 11843 кубометра в год. В этом году планируется вырубить всего 1052 кубометра. К слову, эту древесину можно использовать только для отопления. А на месте рубки уже через два месяца появляется новый лес.