Игрок Ротора Олег Николаев попал в символическую сборную ФНЛ
Олег Николаев - один из самых молодых игроков волгоградского «Ротора», но авторитет в среде болельщиков уже заслужил. Воспитанник волгоградской футбольной школы и автор единственного и победного гола в матче с ФК «Краснодар-2». Он стал героем этого матча. А портал «Чемпионат» даже включил Николаева в символическую сборную 15-го тура ФНЛ.
- Ну, это не моя заслуга. Это заслуга команды и правильно выбранной тактики нашим тренерским штабом, скромно отреагировал Олег на такую новость.
Пресс-служба «Ротора» побеседовала с «героем» накануне игры с ФК «СКА», которая пройдет 13 октября в Хабаровске (начало в 8.00).
- Как проходит подготовка к выезду?
- Сегодня состоится очередная тренировка, плюс теоретическое занятие. В четверг уже вылетаем. Предстоит тяжелый перелет, ранняя игра. Оправданий нет и быть не может, очень хотим победить. Тренерский штаб очень подробно разбирает хабаровчан на теории. Знаем, чего ждать от «СКА», готовимся, - цитируют Олега Николаева.