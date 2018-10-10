Игрок Ротора Олег Николаев попал в символическую сборную ФНЛ

СЕГОДНЯ 14:38 2018-10-10T14:38:22+03:00

Но молодой футболист из Волгограда считает, что это заслуга не его, а команды

Изменить размер текста: A A

Олег Николаев - один из самых молодых игроков волгоградского «Ротора», но авторитет в среде болельщиков уже заслужил. Воспитанник волгоградской футбольной школы и автор единственного и победного гола в матче с ФК «Краснодар-2». Он стал героем этого матча. А портал «Чемпионат» даже включил Николаева в символическую сборную 15-го тура ФНЛ.

- Ну, это не моя заслуга. Это заслуга команды и правильно выбранной тактики нашим тренерским штабом, скромно отреагировал Олег на такую новость.

Пресс-служба «Ротора» побеседовала с «героем» накануне игры с ФК «СКА», которая пройдет 13 октября в Хабаровске (начало в 8.00).

- Как проходит подготовка к выезду?

- Сегодня состоится очередная тренировка, плюс теоретическое занятие. В четверг уже вылетаем. Предстоит тяжелый перелет, ранняя игра. Оправданий нет и быть не может, очень хотим победить. Тренерский штаб очень подробно разбирает хабаровчан на теории. Знаем, чего ждать от «СКА», готовимся, - цитируют Олега Николаева.