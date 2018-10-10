Астраханец чуть не зарезал друга из-за ягоды клубнички

СЕГОДНЯ 13:38 2018-10-10T13:39:22+03:00

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Какие только неадекватные поступки не совершают люди, будучи «под градусом». Большинство преступлений происходят именно в ходе пьянок. Вот и в Астрахани мужчина едва не убил своего друга за…ягоду клубнички. И это не шутка.

В мае нынешнего года в больницу привезли 40 летнего мужчину с ножевым ранением брюшной полости. Медики тут же сообщили о криминальной травме в полицию. В ходе следствия выяснилось, что ножом пырнул мужчину его 53-летний друг-собутыльник. В тот день они как раз выпивали вместе.

Поначалу их было трое, но потом один из товарищей, напившись, ушел домой, а два друга решили продолжить праздник. Купили в магазине очередную бутылку, а вот на закуску денег не осталось. Хватило только на один соленый огурчик. Когда огурец съели, пострадавший начал есть клубнику, которую нашел в друга в холодильнике. Тот сделал замечание: мол, ягоды куплены для внука. Но пьяный товарищ не отреагировал. За что и получил ножом в живот.

Оставив раненного умирать, преступник скрылся. Но следователи его довольно быстро нашли. На данный момент они уже завершили расследование этого уголовного дела, возбужденного по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Дело направлено в прокуратуру.