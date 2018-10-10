С волгоградских прилавков изъяли 130 кило несъедобного мяса

СЕГОДНЯ 13:10 2018-10-10T13:10:39+03:00

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То, что на прилавках волгоградских магазинов можно встретить просроченную продукцию - ни для кого не новость. Но, если срок годности, покупатель может проверить самостоятельно, то с мясом ситуация сложнее. Приходится доверять продавцам. А вот сотрудники регионального Роспотребнадзора не доверяют, а проверяют. За 9 месяцев 2018 года они взяли на исследование 260 проб мясной продукции. Проверяли на все нормативы: по показателям химической контаминации, по физико-химическим показателям и микробиологической загрязненности. И оказалось, что не все мясо съедобно в волгоградских магазинах.

- Не соответствовали гигиеническим нормативам 8 проб, в том числе в одной пробе нашли возбудителя сальмонеллы, показатель микробиологической загрязненности мясной продукции составляет 3,1 %, - рассказали «КП-Волгоград» в региональном ведомстве.

На нерадивых продавцов составили 51 протокол об административном правонарушении и оштрафовали их на 651000 рублей. Забракованную мясную продукцию, конечно же, изъяли из оборота - в общей сложности 21 партию объемом 128,4 кило.