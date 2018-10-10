2018-10-10T12:13:47+03:00
Общество

Уникальный ретропоезд на паровой тяге приедет в Волгоград

73 туриста из 13 стран приедут на паровозе и посетят наш город-герой
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото РЖД.Фото РЖД.
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Утром 11 октября на железнодорожный вокзал Волгограда прибудет уникальный поезд, сделанный в стиле ретро. И это не просто вагоны с отделкой под старину, во главе состава - самые настоящие раритетные паровозы серии ФД-20 и П36 - выпущенные в середине прошлого столетия.

Путешествуют на этом ретропоезде 73 ценителя паровозов со всего мира, в нем собрались представители из 13-ти стран (России, Северной и Южной Америки, Центральной и Северной Европы, Австралии, Южной Африки и Японии). 1 октября они выехали из Москвы в свой ретротур по городам России. И уже побывали в Саратове и Грозном, в Пятигорске, Кисловодске, Белореченске, Адлере, на Новом Афоне в Абхазии, в Краснодаре. А теперь добрались и до Волгограда.

Как рассказали "КП-Волгоград" в пресс-службе "РЖД", у нас их ждет обзорная экскурсия по городу. Гости увидят основные достопримечательности, и, конечно же, побывают на Мамаевом кургане.

Из Волгограда снова в путь: от нас ретропоезд отправится на конечную остановку своего маршрута - в Москву. Всего они преодолеют 7500 километров пути.

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