Пожилая волгоградка упала в карете «скорой помощи»

СЕГОДНЯ 12:05 2018-10-10T12:05:11+03:00

Женщина упала в салоне "скорой помощи" прям у ворот больницы Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Внеплановым лечением в травматологии закончилась поездка в больницу для 71-летней пенсионерки. Авария произошла утром вторника, 9 октября, в Дзержинском районе Волгоградской области.

В то утро бабушка почувствовала себя плохо и вызвала «скорую помощь». Подоспевшая бригада, осмотрев пациентку, решила отвезти ее в больницу. Диспетчер указала бригаде, что пожилую женщину ждут в больнице №25, куда «скорая» и поехала.

До ворот приемного покоя оставалось не более ста метров, когда 59-летний водитель спецмашины увидел закрывающийся шлагбаум и резко затормозил. Пенсионерка не удержалась в салоне «скорой» и упала.

Как уточнили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, к диагнозу пенсионерки, с которой ее везли в больницу, добавилось несколько травм и ушибов. В больнице женщине придется провести больше времени, чем она предполагала.