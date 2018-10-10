В 2018 году клещи покусали три с половиной тысячи волгоградцев

СЕГОДНЯ 11:47 2018-10-10T11:47:23+03:00

К сожалению, и в этом году зарегистрированы случаи заражения от клещей КГЛ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Природа Волгоградской области готовится к зимней спячке, а вместе с ней местные «кусающие и ползающие». На этой ноте в региональном Роспотребнадзоре решили подвести итоги «клещевого сезона» 2018: сколько покусали, чем заразили. Сразу скажем: обошлось без печальных последствий, но число укушенных достигло трех с половиной тысяч человек.

В этом году клещи в Волгоградской области, к счастью, не сильно свирепствовали. То ли на волгоградцев подействовалинотации и предупреждения, то ли благодаря своевременно проведенным противоэпидемическим мероприятиям. К слову, в эпидемический сезон акарицидами обработано более 2,5 тысяч гектар территорий, дважды обрабатывали от клеща крупный и мелкий рогатый скот (порядка 75 - 96% охвачено).

Но пострадавшие все же есть. По данным областного Роспотребнадзора, с укусами клещей в этом году в больницы обратились 3422 человека, в том числе 1229 человек - дети до 14 лет. Специалисты уверяют, что это не больше, чем за прошлые годы.

- Случаи обращения зарегистрированы во всех районах Волгоградской области, - уточняют в ведомстве.