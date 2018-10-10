Под Волгоградом мать насмерть забила трехлетнего сынишку

СЕГОДНЯ 10:45 2018-10-10T10:45:37+03:00

Женщине грозит до 15 лет колонии

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Во Фроловском районе следователи передали в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 33-летней жительницы поселка Дудаченский. Она подозревается в том, что насмерть забила своего трехлетнего сына.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, 28 мая в одном из домов поселка Дудаченский обнаружили труп трехлетнего мальчика. Судебные медики выяснили, что смерть наступила в результате тупой травмы живота.

Следователи выяснили, что ребенка избила собственная мать в день накануне трагедии. Через несколько часов мальчик умер.

Расследованием дела занимались следователи следственного отдела по Фроловскому району СУ СК России по Волгоградской области. Вину свою женщина полностью признала. Ждать суда она будет под стражей.

Дело уже передано для рассмотрения во Фроловский районный суд. Женщине грозит до 15 лет колонии.