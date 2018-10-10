2018-10-10T10:36:43+03:00
Общество

В Волгоградской области растет популяция вырезуба

Молодь этой краснокнижной рыбы была выпущена в реку Медведица специалистами ООО «Транснефть – ТСД»
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Вырезуб занесен в Красную Книгу. Фото: Анна ФЕДОРОВАВырезуб занесен в Красную Книгу. Фото: Анна ФЕДОРОВА
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В Волгоградской области предприятие выполняло реконструкцию подводного перехода магистрального нефтепровода КуйбышевЛисичанск через реку Хопер. «Транснефть – ТСД» регулярно проводит обязательные компенсационные экологические мероприятия, в том числе - по искусственному зарыблению водоемов.

Выпуск мальков проводился в соответствии с заключением Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Экосистему реки Медведица пополнили более 177 тысяч особей средним весом более 4 грамм. В 2015 году Общество уже проводило выпуск вырезуба – тогда в естественную среду обитания отправились более 114 тысяч мальков.

Вырезуб - пресноводная рыба из семейства карповых, обитающая в бассейнах Черного и Азовского морей. Эта редкая рыба занесена в Красную Книгу России и международную Красную Книгу.

177 тысяч мальков выпустили в Медведицу. Фото: Анна ФЕДОРОВА

177 тысяч мальков выпустили в Медведицу. Фото: Анна ФЕДОРОВА

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