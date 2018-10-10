2018-10-10T10:06:49+03:00
Происшествия

Продал душу за металл: Под Волгоградом вандал разгромил тридцать надгробий

Мужчина выкорчевывал трубы и сдавал их в металлолом
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Вандал повредил 31 надгробье. Его уже задержали.Вандал повредил 31 надгробье. Его уже задержали.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В Светлоярском районе Волгоградской области какой-то вандал повадился на местное кладбище. Сначала повредил одну могилу, потом вторую, третью...десятую…двадцатую… За два месяца - август и сентябрь 2018-го разгромили тридцать одно надгробье. Почерк везде одинаковый: поваленные памятники и кресты, и, вырванные из земли металлические оградки и трубы. О случившемся в полицию сообщил руководитель ритуальной службы.

Дознаватели Отдела МВД России по Светлоярскому району «Повреждение надмогильных сооружений, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением». И таки поймали этого бездушного преступника. К счастью, им оказался не сатанист, а местный 36-летний алкаш. Этот мужчина продал душу за металл.

Как пояснил преступник на допросе правоохранителям, он воровал металл, который впоследствии сдавал на металлолом. А вырученные деньги тратил на алкоголь.

- Задержанный уже находится на подписке о невыезде, - уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по региону. - За содеянное ему грозит арест сроком до 3 месяцев.

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