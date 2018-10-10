Волгоградский Ротор попал в ТОП-25 самых посещаемых клубов Европы

СЕГОДНЯ 09:44 2018-10-10T10:23:38+03:00

На игры Ротора приходит в среднем более 26 тысяч фанатов. Фото ФК "Ротор"

В этот рейтинг вошли три клуба российского ФНЛ

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Пока футболисты «Ротора» только планируют попасть в число лучших в Европе, волгоградские болельщики уже вписали свой клуб в историю. Именно благодаря преданным фанатам «Ротор» попал в ТОП-25 самых посещаемых клубов вторых дивизионов Европы сезона-2018/19 (куда отнесли и команды, играющие в российском ФНЛ). Об этом «КП-Волгоград» узнал от агентства Deportes&Finanzas, которое составило и опубликовало этот рейтинг.

С цифрой 26 975 зрителей - столько составила средняя посещаемость матчей «Ротора» - волгоградская команда оказалась на 9-м месте этого престижного рейтинга.

Попали в этот почетный список еще два клуба российской ФНЛ - ФК «Нижний Новгород» р-на 14-м месте (23 829 зрителей) и «Мордовия» из Саранска (20 653) - на 24-м месте.

Таким образом, «Ротор» оказался в одном списке лидеров вместе с немецким «Гамбургом» (одним из самых старых и популярных клубов германии), немецким "Кёльном" и английским "Лидс".