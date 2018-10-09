2018-10-09T22:31:07+03:00
Общество

Московский режиссер пригласил волгоградских студентов сняться в своем фильме

С мастер-классом во ВГИИК приехал Александр Тютрюмов
Екатерина МАЛИНИНА
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Александр Тютрюмов, российский актер, режиссер и продюсер, приезжает в Волгоградский институт искусств и культуры уже не первый раз. И каждый визит – это большое событие для студентов и преподавательского состава. Он дает творческой молодежи мастер-классы и уверенность, что они выбрали правильную профессию. На этот раз во время беседы большой гость предложил студентам поучаствовать в его фильме.

Снимать его начнут в 2019 году. Автором сценария будет волгоградка Тамара Григорьева, постановщиком выбрали Сергея Роста. Съемки пройдут в нашем городе-герое. Молодых людей хотят задействовать и в качестве актеров, и в качестве ассистентов режиссеров. Правда, что это будет за кино, Александр Тютрюмов пока не не рассказывает.

Кстати, до этого волгоградские студенты уже имели опыт работы с Александром Тютрюмовым. Они участвовали в съемках фильма «Сарепта. Жемчужина Волги» о поселении гернгутеров в Волгограде.

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