2018-10-09T20:57:11+03:00
Происшествия

В Астрахани будут судить наркомана, по чьей вине утонули трое детей

26-летний астраханец пореправлял девять ребят в маленькой лодке
Екатерина МАЛИНИНА
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Астраханец умел рулить лодкой, но не под кайфом. Фото: соцсетиАстраханец умел рулить лодкой, но не под кайфом. Фото: соцсети
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Трагедия на реке Бузан в Камызякском районе произошла еще в середине лета. За три месяца следователи довели уголовное дело до суда. 26-летнего наркомана будут судить за гибель троих детей на реке Бузан по статье "причинение смерти по неосторожности".

22 июля ребятня из села Калинино решила перебраться на другой берег, чтобы покупаться. Место для отдыха там было гораздо удобней. Возле реки Бузан как раз сидел 26-летний сын местного главы администрации Мазган Асанов. Парень был под кайфом, но дети этого не заметили и доверились знакомому. Тем более, мужчина работал на судах. как рулить - точно знал. Так что когда астраханец предложил перевезти их на другой берег на лодке «Южанка», они согласились.

Наркоман усадил всех девятерых в лодку и направился на другую сторону реки Бузан. На середине реки «лодочник» решил покрасоваться перед ребятами и сделал резкий поворот к радости малышни. Но переполненная лодка перевернулась. Один из пассажиров 17-летний парень помогал детворе добираться до берега. Но троих спасти не удалось. Брат с сестрой и еще одна девочка утонули. Их тела смогли найти только через сутки.

На реке Бузан наркоман угробил троих детей.

Свою вину астраханец признал. Ему грозит до четырех лет тюрьмы, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области.

На берег смогли добраться только пятеро детей. Фото: СУ СК по Астраханской области

На берег смогли добраться только пятеро детей. Фото: СУ СК по Астраханской области

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