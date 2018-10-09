Пьяный призывник без прав так хотел в армию, что попал в аварию

СЕГОДНЯ 19:37 2018-10-09T19:37:38+03:00

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Возьмут ли после этого происшествия юного волгоградца в армию, неизвестно. А ведь заветная мечта была так близко. Если бы не авария. ДТП произошло практически на пустом месте. 18-летний волгоградец вместе с другом на чужой «пятнадцатой» летел по проспекту Ленина в сторону Спартановки. Напротив дома 197 он неврезался в стоящий «Nissan X-Trail». У водителя не царапины, а вот товарищ его получил сотрясение мозга. Да и ВАЗ 2115 предстоит весьма значительный ремонт.

Оплачивать его волгоградцу придется самостоятельно. Молодой человек был сильно пьян, когда сел за руль . Прав у него нет, да и машина ему не принадлежит. Все дело в том, что парня призвали в армию. Это была его мечта детства. Так что отмечал он ее весьма активно и обильно. Забрать в армию его должны были в ближайшие дни. Но с этим придется все же подождать.