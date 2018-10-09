2018-10-09T18:05:11+03:00
Общество

В роддом с мигалками: В Астрахани гаишники помогли роженице

Женщина успешно родила девочку
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Два лейтенанта доставили астраханку в роддом вовремя. Фото ГУ МВД по Астраханской области.Два лейтенанта доставили астраханку в роддом вовремя. Фото ГУ МВД по Астраханской области.
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Роды, даже плановые, всегда спонтанные. И когда на улице ночь, вызванная «скорая» задерживается, а жена кричит «Рожаю!», любой мужчина впадает в небольшую панику. А вот в Астрахани отец-молодец не растерялся. Он посадил свою роженицу на заднее сиденье автомобиля и рванул в роддом. Но остановившись на паре светофоров, понял, что не успеет. И тут увидел патрульную машину ДПС.

- Примерно в 5 утра к экипажу автопатруля № 222 Отдельного батальона ДПС № 1, дежурившему в Трусовском районе, подъехал автомобиль «Hyundai». На улице было еще темно, и мужчина не рискнул ехать на большой скорости, а ждать «скорую» уже не было времени. Семейную пару благополучно доставили в роддом с мигалками, - рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

А днем 9 октября в популярной группе в соцсети счастливый отец написал: «Хочу поблагодарить ИДПС старшего лейтенанта полиции Андрея Иноземцева и лейтенанта полиции Кайрата Кизикенова за то, что сопроводили нас до роддома. Сегодня ночью у нас родилась дочка))))))». А администратор астраханского паблика добавил: «Мы вам говорили, что наши ИДПС самые крутые?».

В Астрахани гаишники довезли роженицу в больницу с мигалками.

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