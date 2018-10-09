Суд отказался закрыть пристань, с которой отчалил утонувший в Волгограде катамаран

СЕГОДНЯ 17:41 2018-10-09T17:41:14+03:00

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Сотрудники Южной транспортной прокуратуры пытались в суде добиться полного закрытия ООО «Пристань» в Волгограде. Но судья ворошилосвкого райсуда отказался удовлетворить эти требования.

"В удовлетворении требований о признании незаконными действий ООО "Пристань" по эксплуатации гидротехнического берегоукрепительного сооружения с нарушениями требований законодательства РФ, а также о запрете ООО "Пристань" и иным лицам эксплуатации этого сооружения в качестве причального сооружения до устранения выявленных нарушений закона, отказать", - цитирует судью Интерфакс.

Напомним, речь идет о лодочной станции, откуда 11 июня 2018-го отчалил злосчастный катамаран и, накатавшись по Волге, вечером врезался на ходу в баржу. В этом жутком ЧП погибли 11 человек, среди них - сотрудники ГИБДД. Виновным признали не только капитана судна (и его владельца)- бывшего главу Калачевского района Дмитрия Халалева (который, как показала эукспертиза был пьян), но и лодочника - администратора ООО «Пристань» Леонида Жданова. По закону он не должен был выпускать судно со станции с перегрузом и превышением числа пассажиров. На него завели уголовное дело и взяли под домашний арест.