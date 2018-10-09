В Волгоградской области замглавы района за казенный счет построил дом и гараж

СЕГОДНЯ 16:09 2018-10-09T16:09:44+03:00

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Прокуратура Клетского района передала в суд уголовное дело, возбужденное в отношении экс-заместителя главы администрации района. Он обвиняется в подстрекательстве к растрате с использованием служебного положения.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, в декабре и ноябре 2016 года обвиняемый попросил директора МУПП «Коммунальное хозяйство «Клетское» дать ему из средств предприятия 85 тысяч рублей. Деньги чиновник потратил на покупку стройматериалов для своего дома и гаража

Факт преступления выявила районная прокуратура во время прокурорской проверки. Расследованием дела занимались следователи ОМВД России по Клетскому району Волгоградской области.

Бывший чиновник полностью признал свою вину и возместил причиненный предприятию ущерб.

Рассматривать уголовное дело будет Клетский районный суд Волгоградской области.