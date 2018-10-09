Проверьте здоровье: волгоградцев зовут на бесплатную диагностику

СЕГОДНЯ 16:02 2018-10-09T16:07:00+03:00

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В бешенном ритме мегаполиса горожанам часто не хватает времени на себя, и к сожалению, волгоградцы мало уделяют внимания своему здоровью. А зря! Ведь лучше предотвратить болезнь или вылечить ее на ранней стадии, чем запустить и сожалеть. Для вас и ради вашего же здоровья в Волгограде проходят всевозможные акции, где можно бесплатно и в удобное для вас время - в выходной день - пройти диагностику. Вот, 13 октября такую акцию устраивает железнодорожная больница.

- В субботу с 11.00 до 14.00 в ТРЦ "Парк-Хаус" на втором этаже будет работать медицинский пункт железнодорожной больницы. Здесь каждый желающий сможет бесплатно проверить давление, измерить уровень глюкозы в крови, пройти ЭКГ, узнать свой рост, вес, а также получить консультации врачей эндокринолога, пульмонолога, кардиолога и терапевта, - сообщили «КП-Волгоград» в областном комитете здравоохранения.