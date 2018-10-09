2018-10-09T16:01:46+03:00
Общество

В Волгограде девочка-подросток упала с крыши девятиэтажки

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа
Сергей ВИКТОРОВ
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Девочка погибла мгновенноДевочка погибла мгновенноФото: Екатерина СИМОХИНА
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В Советском районе Волгограда следователи выясняют причины падения с крыши девятиэтажки несовершеннолетней девочки. Несчастная от полученных травм погибла на месте.

Как рассказали «КП-Волгоград» в экстренных службах региона, трагедия произошла около часа назад у одного из домов по улице Алексеевской. Подросток упала на асфальт на глазах у многочисленных очевидцев, которые вызвали к месту происшествия полицию и скорую помощь. К несчастью, травмы, полученные девочкой, оказались несовместимыми с жизнью - она погибла на месте до прибытия "скорой помощи".

Известно, что погибшей на вид 13 лет. С собой у нее был учебник алгебры за седьмой класс, выданный в одной из школ Центрального района. Кроме того, оперативники нашли записку, адресованную родным.

На месте сейчас работает следственно-оперативная группа, обстоятельства страшной трагедии выясняются.

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