2018-10-09T15:52:56+03:00
Звезды

Сарепта приглашает волгоградцев на открытие сезона органной музыки

Первый концерт пройдет 13 октября
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото музея-заповедника "Старая Сарепта".Фото музея-заповедника "Старая Сарепта".
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Органная музыка прекрасна и неповторима. А в сарептской кирхе его звучание и вовсе божественное. Поэтому концертов волгоградцы всегда ждут с нетерпением. Смеем вас обрадовать, в музее «Старая Сарепта» новый сезон органной музыки откроется уже 13 октября.

Уже в эту субботу в кирхе запланирован концерт, в котором прозвучат лучшие произведения Иоганна Себастьяна Баха. А исполнит их для слушателей лауреат президентской премии и международных конкурсов Наталия Абрютина.

Но и это не все. Кроме прекрасной музыки сотрудники музея подготовили для своих гостей уникальную экскурсию, которая пройдет перед концертом - в 16.30. Экскурсия так и называется «Сарепта музыкальная». Посетителям расскажут о том, на каких инструментах играли сарептяне, и покажут клавикорд - это такое фортепиано, точнее его предшественник и он был очень популярен до 19-го века. В общем эти рассказы настроят гостей «Старой Сарепты» на музыкальный лад.

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