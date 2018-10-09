В Астрахани новый глава администрации - Виктор Корженко

СЕГОДНЯ 14:38 2018-10-09T14:46:01+03:00

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Астраханскую область продолжают сотрясать кадровые перестановки. Недавно в регионе сменился губернатор (вместо Александра Жилкина назначен врио Сергей Морозов), а сегодня сменился и глава администрации Астрахани. 8 октября Олег Полумордвинов, который руководил городом в последние три года, написал заявление об уходе. Причина все та же стандартная - «в связи с переходом на новую работу». А уже сегодня, 9 октября, депутаты гордумы приняли его отставку и выбрали нового главу. Как сообщает ТАСС, им стал Виктор Корженко. Пока с приставкой «исполняющий обязанности».

Согласно уставу Астрахани, в случае ухода сити-менеджера с поста, его обязанности исполняет заместитель. У Полумордвинова было пять заместителей. Из них и выбирали. Впрочем, выбирали громко сказано. Спикер Астраханской гордумы Алена Губанова предложила назначить на должность и.о. главы администрации Виктора Корженко. И ее предложение поддержало большинство депутатов. С завтрашнего дня - 10 октября - Корженко уже приступит к своим обязанностям.

Известно, что Виктор Корженко долгое время возглавлял городское управление ЖКХ и благоустройства, а в 2016-м стал заместителем сити-менеджера.