Таиландская наркобаронесса не смогла смягчить приговор в Волгограде

СЕГОДНЯ 14:28 2018-10-09T14:28:47+03:00

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27-летняя Дарья Щербакова не смогла обжаловать приговор за незаконную торговлю наркотиками. Женщина «работала» оператором в интернет-магазине и продавала зелье на территории России.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда, в 2014 году Щербакова, находясь в Таиланде, вошла в состав банды, занимающейся торговлей наркотиками. Зелье поставлялось в Якутск, Волгоград, Пензу, Южно-Сахалинск, Ставрополю и Тюмень. Щербакова отвечала за продажу наркотиков в Южно-Сахалинске.

За все время существования банды ее члены заработали на продаже наркотиков не менее 272 миллионов рублей. Приговором Ворошиловского районного суда Дарья Щербакова признана виновной в участии в преступном сообществе, а также покушении и двух приготовлениях к сбыту наркотиков и приговорена к 10 годам колонии общего режима.

Однако женщина и ее адвокат сочли приговор излишне жестоким, обратились в областной суд с просьбой снизить наказание и применить отсрочку исполнения приговора до достижения ребенком Щербаковой 14 лет.

Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, оставил приговор Ворошиловского районного суда без изменений, а жалобы осужденной и защитника без удовлетворения.