2018-10-09T13:29:48+03:00
Общество

В Волжском мужчина брал в аренду машины и сдавал их на разбор

Добычей злоумышленника стали три иномарки и отечественная легковушка
Сергей ВИКТОРОВ
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Злоумышленник брал в аренду машины и продавал на разборказЗлоумышленник брал в аренду машины и продавал на разборказФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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30-летний житель Быковского района задержан полицейскими Волжского по подозрению в мошенничестве. Злоумышленник брал в аренду автомобили и сдавал их на разборку.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, с начала августа мужчина брал в аренду у своих знакомых машины. Он утверждал, что автомобили нужны для работы в такси и обещал регулярно платить аренду. Однако как только в его руках оказывались ключи, то мужчина исчезал вместе с автомобилем. Всего, по мнению полицейских, таким образом злоумышленник похитил четыре легковушки – ВАЗ-2112, Geely MK, Renault Logan и Daewoo Nexia.

Все взятые в аренду машины злоумышленник отвез на разборку и за копейки продал на запчасти. Полицейским свой поступок он объяснил острой нуждой в деньгах и отсутствием работы.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ждать суда злоумышленник будет под стражей. Сейчас следователи устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности злоумышленника, ищут потерпевших и подсчитывают окончательную сумму ущерба.

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