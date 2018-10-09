В Волжском «добрые» соседки поделили квартиру и пенсию пенсионерки

СЕГОДНЯ 13:10 2018-10-09T13:10:51+03:00

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Прокуратура города Волжского вернула 78-летней пенсионерке квартиру. Жилье у женщины пытались отобрать ее соседки.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, пенсионерка жила в двухкомнатной квартире в Волжском. Ее сестер и других родственников разбросало по стране и они не имели возможности часто видеться с женщиной.

Но когда сестра в очередной раз приехала навестить родственницу в Волжский, то увидела, что квартира погрязла в мусоре, продуктов в холодильнике не было, а владелица жилья пожаловалась на пропажу паспорта. Кроме того, сестра выяснила, что пенсию женщины получали две ее соседки и тратили деньги по своему усмотрению, а квартира с 31 января в равных долях перешла по договору дарения в собственность соседок.

Пенсионерка рассказала, что квартиру никому не дарила. но подписывала какие-то документы, якобы, связанные с оплатой услуг ЖКХ.

По итогам проверки прокурор Волжского обратился в суд с требованием признать договор дарения недействительным. Решение суда пока в законную силу не вступило, тем не менее, по факту передачи квартиры в собственность соседок прокуратура уже организовала процессуальную проверку. Женщина пока живет в своей квартире под присмотром родственников.