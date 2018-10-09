2018-10-09T13:10:51+03:00
Общество

В Волжском «добрые» соседки поделили квартиру и пенсию пенсионерки

Сделка уже признана недействительной
Сергей ВИКТОРОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура города Волжского вернула 78-летней пенсионерке квартиру. Жилье у женщины пытались отобрать ее соседки.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, пенсионерка жила в двухкомнатной квартире в Волжском. Ее сестер и других родственников разбросало по стране и они не имели возможности часто видеться с женщиной.

Но когда сестра в очередной раз приехала навестить родственницу в Волжский, то увидела, что квартира погрязла в мусоре, продуктов в холодильнике не было, а владелица жилья пожаловалась на пропажу паспорта. Кроме того, сестра выяснила, что пенсию женщины получали две ее соседки и тратили деньги по своему усмотрению, а квартира с 31 января в равных долях перешла по договору дарения в собственность соседок.

Пенсионерка рассказала, что квартиру никому не дарила. но подписывала какие-то документы, якобы, связанные с оплатой услуг ЖКХ.

По итогам проверки прокурор Волжского обратился в суд с требованием признать договор дарения недействительным. Решение суда пока в законную силу не вступило, тем не менее, по факту передачи квартиры в собственность соседок прокуратура уже организовала процессуальную проверку. Женщина пока живет в своей квартире под присмотром родственников.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Астрахани новый глава администрации - Виктор Корженко
Таиландская наркобаронесса не смогла смягчить приговор в Волгограде
В Волжском мужчина брал в аренду машины и сдавал их на разбор
Десантники разгромили склад с боеприпасами под Волгоградом
В Волгоградской области 97 пенсионеров перешагнули вековой рубеж
Волгоград попал в ТОП-20 городов, где ценят ЗОЖ
На ноябрьские праздники добавят два поезда из Волгограда в Москву
В Камышине на трассе сбили велосипедиста-нарушителя
В Волгограде подешевели масло, сахар и яблоки
В Волгограде можно купить билеты на игру Ротор-Мордовия
Волгоградец поблагодарил Романа Гребенникова за раскрытие угона
В Волгограде отменили приговор банде бутлегеров
В Волгоградской области печь едва не убила женщину и ребенка
На юге Волгограда из-за пожара в высотке на улице оказались 15 человек
В Астрахани двое строителей сорвались с крыши
В Волгограде "предпенсионеры" учатся на кладовщиков и поваров, чтобы найти работу
В тоннеле на Красном заменят трамвайные пути
Под Волгоградом Судомойку очистили от ила и кустарников
В Волгограде отопление включили в 19-ти медучреждениях, двух детсадах и школе
В Волгограде бизнесмена будут судить за многомиллионные аферы с медом
В Волгограде по-прежнему самые низкие зарплаты среди мегаполисов России
В центре Волгограда кроссовер протаранил «Ладу» и перевернулся - видео
Задушил и в поле закопал: в Волгограде судят убийцу многодетной женщины
Под Волгоградом 77-летний старик расстрелял своего должника
В Волгограде беглый зэк ограбил офисы экспресс-кредитования