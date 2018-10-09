2018-10-09T12:37:43+03:00
Политика

Десантники разгромили склад с боеприпасами под Волгоградом

На полигоне Прудбой проходят тактические учения
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта function.mil.ruФото с сайта function.mil.ru
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Более 4 тысяч военных Южного военного округа подняли по тревоге. К счастью, учебной. В течение двух неделей проверяют, как прошла подготовка за летний период. Вчера, например, в учениях задействовали тактический воздушный десант соединения ЮВО. На полигон Прудбой в тыл противника десантников забросили транспортно-штурмовые вертолёты Ми-8АМТШ. Прикрывали десант боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор» авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

- Действовал десант слаженно и быстро: заняли выгодные позиции, организовали огневые засады против диверсионных групп условного противника. После этого разведали, где находится склад с боеприпасами, оценили обстановку, скрытно подобрались к нему и уничтожили, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

Эти же десантники будут прикрывать основные силы соединения, когда те прибудут в район учебно-боевой операции.

Напомним, сейчас проходят двусторонние тактические учений 8-й ОА ЮВО.

В общей сложности в них принимают участие более 4 тыс. военнослужащих, задействовано около 1 тыс. единиц военной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-90А, самоходные артиллерийские орудия 2С19-М1, бронетранспортеры БТР-80, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М, транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ и др.

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