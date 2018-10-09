В Волгоградской области 97 пенсионеров перешагнули вековой рубеж

СЕГОДНЯ 12:17 2018-10-09T12:17:58+03:00

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Жить все-таки волгоградцы стали лучше и дольше. Так уверяет статистика. Например, на данный момент в Волгоградской области проживает 97 пенсионеров, которые перешагнули 100-летний рубеж: 14 мужчин и 83 женщины «золотого» возраста. Еще в октябре семеро волгоградцев будут отмечать вековой юбилей. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в региональном Пенсионном фонде.

И вообще пенсионеров в нашем регионе все больше. Уже каждый третий житель (или 31% от общей численности населения региона). Причем женщин пожилого возраста в два раза больше, чем мужчин - 34,3% и 65,7% соответственно.

Все больше волгоградцев доживают до 80-ти и старше. В эту категорию на сегодняшний день попадают 95,1 тысяч человек (или 12,2%), из них 76,5% – женщины.

- Большинство стариков (93%) являются получателями страховой пенсии, в том числе: по старости – 83,6%, по инвалидности – 4,5%, по случаю потери кормильца – 4,9%. Получателями социальной пенсии являются 7% пенсионеров, - уточняют в Пенсионном фонде.