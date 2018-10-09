2018-10-09T12:08:19+03:00
Общество

Волгоград попал в ТОП-20 городов, где ценят ЗОЖ

За последние годы в российском рейтинге наш город поднялся на две строчки
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Больше всего спортсменов на Северном Кавказе, но волгоградцы тоже к ним подтягиваются.Больше всего спортсменов на Северном Кавказе, но волгоградцы тоже к ним подтягиваются.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Кто бы что не говорил, а ЗОЖ (здоровый образ жизни) нынче в моде. И Волгоградская область в этом плане - в тренде. В нашем регионе активно открываются новые спортивные площадки и комплексы, развивается массовый и детский спорт. И это не пустые слова, потому что результаты говорят сами за себя. По данным агентства РИА, эксперты которого ежегодно составляют рейтинг городов по приверженности ЗОЖ, Волгоградская область активно стремится к лидерству. Если в 2016-м в этом рейтинге из 85-ти регионов наш занимал 18-ю строчку, то в 2018-м поднялся еще на две строки вверх и сейчас находится на 16-м месте.

В основе рейтинга, к слову, не только развитие спортивной инфраструктуры, учли также такие показатели, как потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, и то, сколько людей занимается спортом.

Первенство среди регионов уже который год удерживает Северный Кавказ (Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария). Аутсайдеры тоже не меняются - это Камчатка, Магаданская и Еврейская области.

Фото РИА.

Фото РИА.

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