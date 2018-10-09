2018-10-09T11:10:33+03:00
Общество

На ноябрьские праздники добавят два поезда из Волгограда в Москву

Туристы смогут съездить в столицу на мероприятия
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Можете даже запланировать небольшую поездку на эти дни.Можете даже запланировать небольшую поездку на эти дни.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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В этом году День народного единства, который в России отмечают 4 ноября, припадает на воскресенье. По закону в подобных случаях выходной переносится на понедельник. А значит, в ноябре нас ждет трехдневный мини-отпуск (3 - суббота, 4 ноября - праздник в воскресенье и 5 ноября - понедельник). А значит, есть время сделать передышку. Можно запланировать даже небольшую поездку, например в столицу. По такому случаю (как раз в связи с увеличением в эти дни пассажиропотока на столичном направлении) в Приволжской железной дороге назначили дополнительные поезда.

В частности, назначили два дополнительных поезда сообщением ВолгоградМосква: отправление из Волгограда 1 и 5 ноября в 06:24, прибытие в Москву 2 и 6 ноября в 05:48.

В Привжд напоминают, что время прибытия и отправления поездов – местное. А «КП-Волгоград» в свою очередь напоминает, что 28 октября Волгоградская область переводит стрелки на час вперед. Не забудьте!

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