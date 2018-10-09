2018-10-09T10:57:07+03:00
Происшествия

В Камышине на трассе сбили велосипедиста-нарушителя

Пожилой байкер от полученных травм погиб на месте
Сергей ВИКТОРОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

68-летний велосипедист погиб утром понедельника, 8 октября, в городе Камышине. Мужчина попал под колеса легковушки.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 8:50. 43-летний мужчина ехал на своей «Лада Калина» по трассе Волгоград – Сызрань. На 193-м километре дороги, в черте города Камышина, ему наперерез неожиданно выехал велосипедист. Мужчина решил переехать на другую сторону дороги в не предназначенном для этого месте. Водитель ударил по тормозам, но расстояние до байкера было слишком небольшим, и велосипедист попал под колеса «Калины».

Автомобилист сразу же вызвал к месту происшествия полицию и скорую помощь. К несчастью, помощь медиков велосипедисту не понадобилась – травмы оказались слишком серьезными, и мужчина погиб на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Астрахани новый глава администрации - Виктор Корженко
Таиландская наркобаронесса не смогла смягчить приговор в Волгограде
В Волжском мужчина брал в аренду машины и сдавал их на разбор
В Волжском «добрые» соседки поделили квартиру и пенсию пенсионерки
Десантники разгромили склад с боеприпасами под Волгоградом
В Волгоградской области 97 пенсионеров перешагнули вековой рубеж
Волгоград попал в ТОП-20 городов, где ценят ЗОЖ
На ноябрьские праздники добавят два поезда из Волгограда в Москву
В Волгограде подешевели масло, сахар и яблоки
В Волгограде можно купить билеты на игру Ротор-Мордовия
Волгоградец поблагодарил Романа Гребенникова за раскрытие угона
В Волгограде отменили приговор банде бутлегеров
В Волгоградской области печь едва не убила женщину и ребенка
На юге Волгограда из-за пожара в высотке на улице оказались 15 человек
В Астрахани двое строителей сорвались с крыши
В Волгограде "предпенсионеры" учатся на кладовщиков и поваров, чтобы найти работу
В тоннеле на Красном заменят трамвайные пути
Под Волгоградом Судомойку очистили от ила и кустарников
В Волгограде отопление включили в 19-ти медучреждениях, двух детсадах и школе
В Волгограде бизнесмена будут судить за многомиллионные аферы с медом
В Волгограде по-прежнему самые низкие зарплаты среди мегаполисов России
В центре Волгограда кроссовер протаранил «Ладу» и перевернулся - видео
Задушил и в поле закопал: в Волгограде судят убийцу многодетной женщины
Под Волгоградом 77-летний старик расстрелял своего должника
В Волгограде беглый зэк ограбил офисы экспресс-кредитования