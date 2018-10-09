В Камышине на трассе сбили велосипедиста-нарушителя

СЕГОДНЯ 10:56 2018-10-09T10:57:07+03:00

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68-летний велосипедист погиб утром понедельника, 8 октября, в городе Камышине. Мужчина попал под колеса легковушки.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 8:50. 43-летний мужчина ехал на своей «Лада Калина» по трассе Волгоград – Сызрань. На 193-м километре дороги, в черте города Камышина, ему наперерез неожиданно выехал велосипедист. Мужчина решил переехать на другую сторону дороги в не предназначенном для этого месте. Водитель ударил по тормозам, но расстояние до байкера было слишком небольшим, и велосипедист попал под колеса «Калины».

Автомобилист сразу же вызвал к месту происшествия полицию и скорую помощь. К несчастью, помощь медиков велосипедисту не понадобилась – травмы оказались слишком серьезными, и мужчина погиб на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.