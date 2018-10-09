В Волгограде подешевели масло, сахар и яблоки

СЕГОДНЯ 10:41 2018-10-09T10:41:56+03:00

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Осень - самое время запасаться витаминами, тем более, что в этом году в Волгоградской области хороший урожай бахчевых и фруктов. Сейчас как раз собирают яблоки, в связи с чем цена на них снизилась за последнюю неделю почти на пять процентов. Можете кушать так, можете варенье заготавливать. Кстати, сахар за неделю тоже подешевел, пусть и немного. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Волгоградстате.

По данным ведомства, за последнюю неделю также подешевели свинина, баранина, полукопченые колбасные изделия, масло - причем, как подсолнечное, так и сливочное, соль и даже гречневая крупа на 0,7-1,9%.

Но, что скрывать, некоторые продукты все-таки дорожают. В основном речь идет о сезонных овощах: свежие огурцы поднялись в цене на 15%, помидоры – на 9,7%. Немного подорожали за последнюю неделю и яйца - на 2,5%.

А вот цены на хлеб и молочные продукты пока держатся и практически не меняются. Не изменилась и стоимость «борщевого набора» - лук, морковь, капуста, картошка.