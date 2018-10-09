В Волгограде можно купить билеты на игру Ротор-Мордовия

СЕГОДНЯ 10:21 2018-10-09T10:22:49+03:00

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Воодушевленные последней победой «Ротора» над дублем из Краснодара, волгоградские фанаты уже готовы с новой силой болеть за любимую команду. Сине-голубые наконец-то вырвались из зоны вылета в турнирной таблице, и надо закрепить успех. А значит, команде нужна наша поддержка. Следующий матч пройдет в Хабаровске, так что переживать будем дома у экранов. А вот 20 октября в рамках 17-го тура Олимп-Первенства России среди команд клубов ФНЛ "Ротор" будет принимать дома ФК «Мордовия». Купить билеты на этот матч можно уже сегодня.

Как сообщили «КП-Волгоград» в клубе, уже открыта продажа билетов на эту домашнюю игру. Пока купить заветный билет можно в кассах KASSIR.RU.

Игра пройдет на «Волгоград Арене». Начало - в 16.00.

Прогнозы на игру очень противоречивые. С одной стороны «Мордовия» показывает хорошую игру и находится на 7 месте турнирной таблицы. Кроме того, судя по истории встреч этих команд, перевес явно у команды из Саранска (три выигрыша и одна ничья). Но у сине-голубых наконец-то началась белая полоса: и новый автобус им подарили, и легенда волгоградского футбола Олег Веретенников вернулся в тренерский штаб, да и родные стены будут им помогать, и болельщики, которые всегда готовы поддержать команду? Ведь правда? Тогда все на матч!

СПРАВКА

Приобрести Абонементы и билеты на матчи ФК «Ротор» можно в кассах KASSIR.RU:

- Рабоче- Крестьянская 11 (ТЦ Заречный, 3 этаж, офис 2);

- ТРЦ Акварель (Волгоград, проспект Университетский, 107, вход Волга, 1 этаж);

- ТРК Комсомолл (Волгоград, улица Землячки, 110б, 1 этаж, с главного входа налево);

- ТРК Планета Лето (Волжский, бульвар Профсоюзов, 1Б).

В этих точках можно приобрести билеты без сервисного сбора. При покупке билетов через интернет взимается сервисный сбор в размере 10%.