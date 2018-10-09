Волгоградец поблагодарил Романа Гребенникова за раскрытие угона

СЕГОДНЯ 10:14 2018-10-09T10:14:17+03:00

Полицейские раскрыли угон всего за два часа Фото: Евгения ГУСЕВА

Участковый Роман Гребенников и следователь Иван Жуков в считанные часы нашли угнанный у мужчины мопед

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Житель Волгограда, едва не ставший жертвой мотоугонщика, написал письмо на имя начальника ГУ МВД России по Волгоградской области Александра Кравченко с просьбой поблагодарить участкового отдела МВД России по Иловлинскому району капитана полиции Романа Гребенникова и следователя этого же отдела полиции Ивана Жукова.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 22 сентября мужчина приехал в гости к родственникам в одну из станиц Иловлинского района. Свой мопед он поставил у забора, а через некоторое время обнаружил, что мопед угнали и обратился в полицию.

Сотрудники следственно-оперативной группы, среди которых были Гребенников и Жуков, установили очевидцев и предполагаемого угонщика. Он катался по поселку на угнанном мопеде. Полицейские кинулись в погоню и задержали подозреваемого.

Им оказался 19-летний житель соседнего села. Задержанный рассказал, что увидел припаркованный мопед и решил покататься на нем. Парень даже успел прокатить знакомых, хвастаясь, что купил себе такой аппарат. А когда увидел полицию, то испугался ответственности и попытался убежать.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет колонии.