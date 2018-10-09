В Волгограде отменили приговор банде бутлегеров

СЕГОДНЯ 10:03 2018-10-09T10:04:01+03:00

Решение районного суда опротестовали как защитники, так и гособвинитель

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Волгоградский областной суд отменил приговор в отношении Николая Якунина, Александра Липовецкого, Ирины Маляревской и Натальи Ивановой, обвиняемых в организации преступного сообщества и участии в нем, а также в незаконном обороте алкогольной продукции.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда, Николай Якунин приговором Краснооктябрьского районного суда признан виновным в создании преступного сообщества, а также незаконном обороте алкогольной продукции, совершенной организованной группой в особо крупном размере. Итоговый приговор – 13 лет колонии строгого режима и штраф 600 тысяч рублей.

Его соучастники, обвиняемые в преступном сообществе и незаконном обороте алкогольной продукции получили по пять с половиной лет общего режима и обязаны были выплатить по 250 тысяч рублей штрафа.

Однако осужденные не согласились с этим приговором и обратились с жалобой в Волгоградский областной суд. Также с приговором не согласилась сторона гособвинения, сочтя приговор излишне мягким.

Волгоградский областной суд отменил приговор Краснооктябрьского районного суда из-за существенных нарушений норм уголовно-процессуального законодательства. Дело отправлено на пересмотр в ином составе суда, а три участника банды отпущены из-под стражи под подписку о невыезде.