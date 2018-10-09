2018-10-09T09:30:56+03:00
Общество

В Волгоградской области печь едва не убила женщину и ребенка

Всего за сутки в Волгоградской области в огне пожаров погиб один человек и трое пострадали
Сергей ВИКТОРОВ
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Женщина и ребенок едва не погибли при пожаре в МихайловкеЖенщина и ребенок едва не погибли при пожаре в МихайловкеФото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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Женщина и четырехлетний ребенок едва не погибли при пожаре в городе Михайловке Волгоградской области. Пожар вспыхнул днем понедельника, 8 октября.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного службы «01» в 16:51. На улице Блинова по всей площади горел деревянный дом. Пожарные расчеты 30-й пожарно-спасательной части вывели из объятого пламенем дома 46-летнюю женщину и четырехлетнего ребенка. Пострадавших передали в руки медикам, а дом потушили в 17:09. Предполагаемая причина пожара – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Еще один человек пострадал при пожаре в Кировском районе Волгограда. На улице Чехова в блочном доме горели домашние вещи на площади семь квадратных метров. Пожарные расчеты 15-й пожарно-спасательной части ликвидировали пламя за 12 минут. В результате возгорания пострадал 69-летний мужчина. Причина пожара устанавливается.

Из-за неосторожного обращения с огнем загорелась девятиэтажка в Тракторозаводском районе Волгограда. На Набережной Волжской Флотилии в двухкомнатной квартире девятиэтажки горели домашние вещи. Пожарные расчеты первой пожарно-спасательной части за десять минут потушили возгорание, спасли из квартиры двоих человек, а из подъезда эвакуировали еще семерых. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Четвертый пожар с человеческими жертвами произошел в понедельник, 8 октября, в 0:55 в Волжском. На проспекте Ленина в двухкомнатной квартире трехэтажки горели домашние вещи на площади 19 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 1:13. На месте пожара обнаружено тело погибшего 64-летнего мужчины. Предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении.

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