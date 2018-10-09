2018-10-09T09:29:55+03:00
Происшествия

На юге Волгограда из-за пожара в высотке на улице оказались 15 человек

А в 9-этажке на Спартановке из огня спасли два человека
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Из-за двух нерадивых хозяев 22 человека оказались на улице. Благо временно.Из-за двух нерадивых хозяев 22 человека оказались на улице. Благо временно.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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За минувшие сутки 8 октября спасатели 12 раз выезжали на тушение крупных пожаров. Четыре человека пострадали, один мужчина погиб, еще двоих буквально в последний момент удалось спасти, еще 22 человека пришлось эвакуировать.

Так, в 16.12 очевидцы сообщили о пожаре в 9-этажке на улице Волгоградская в Советском районе. В трехкомнатной квартире загорелись домашние вещи. Огонь стремительно распространялся, а дым заполнял подъезд. В целях безопасности пожарные вывели на улицу 15 жителей. Благо все обошлось и люди вернулись по домам. Эксперты говорят, ЧП случилось из-за неосторожного обращения с огнем.

А через три часа - в 19.14 пожар вспыхнул еще в одной девятиэтажке. Но на этот раз на улице Нижней Волжской Флотилии на Спартановке. Также загорелись домашние вещи и также из-за неосторожного обращения с огнем. И лишь чудом в последний момент из огня удалось спасти двоих жильцов. Еще семерых пришлось на время эвакуировать. Обошлось без жертв.

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