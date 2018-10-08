В Астрахани двое строителей сорвались с крыши

8 Окт. 23:13 2018-10-08T23:13:22+03:00

Один умер в "скорой", второй до сих пор находится в реанимации

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Технику безопасности и страховку придумали не просто так. Еще одно тому трагическое подтверждение – несчастный случай в Астрахани. 5 октября на улице Богдана Хмельницкого, 3 погиб человек. В этот день несколько человек трудились на крыше трехэтажного дома – меняли кровлю. Во время одного из этапов работ двое мужчин сорвались вниз. Высота была приличной.

На место ЧП вызвали скорую помощь. Медики приехали быстро и сразу же забрали пострадавших в больницу. Но один из строителей до реанимации так и не добрался. Травмы оказались слишком серьезными и он умер в дороге. Второй пострадавший выжил и сейчас находится в областной клинической больнице №1 под постоянным наблюдением врачей. У него многочисленные травмы, закрытая черепно-мозговая травма.

Сотрудники СУ СК по Астраханской области проводят по факту ЧП проверку. Им предстоит выяснить, законны ли были работы, был ли инструктаж по технике безопасности, почему строители сорвались вниз, была ли страховка.