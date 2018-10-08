В Волгограде "предпенсионеры" учатся на кладовщиков и поваров, чтобы найти работу

8 Окт. 22:03 2018-10-08T22:03:15+03:00

В этом году переобучились уже полторы тысячи человек

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В Волгоградской области очень низкая безработица. ОБ этом заявляют в центре занятости. Ну а те, кто все-таки не могут подыскать себе место, специалисты предлагают получить новую профессию. В этом году переобучились вот уже полторы тысячи человек, в том числе и те, кому скоро на пенсию

На обучение направляются те, кто не смог найти работу. Причем волгоградцам предлагают получать самые актуальные и востребованные специальности. Сейчас это: «Управление персоналом», «Социальная работа», «Экономика и бухгалтерский учет», «Педагогическое образование», «Водитель погрузчика», «Делопроизводитель», «Кладовщик», «Повар», «Продавец непродовольственных товаров», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

Как рассказали "КП-Волгоград" в администрации Волгоградской области, обучение проходит от месяца до шести месяцев. Каждому «студенту» предстоит сдать выпускной экзамен и получить «корочки»