В тоннеле на Красном заменят трамвайные пути

8 Окт. 21:06 2018-10-08T21:06:55+03:00

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В Волгограде начинаются очередные работы на трамвайных путях. Сотрудник «Метрэлектротранса» будут менять трамвайное полотно в транспортном тоннеле в Краснооктябрьском районе. Вся реконструкция запланирована на ночное время. Сделали это для того, чтобы трамваи ходили бесперебойно и без перерывов движения. Волгоградцы привкыли к расписанию и его решили не менять.

Как сообщили "КП-Волгоград" в мэрии, все работы закончат до конца месяца. За это время появятся 600 новых опор под рельсы. Так что ездить на трамваях станет еще безопасней.

Кстати, это уже вторая масштабная реконструкция в этом году. В сентябре новое полотно появилось в Дзержинском районе на Землячке - 75 метров. Также уже работают новые эскалаторы на четырех подземных станциях. Перед этим поменяли контактную сеть в тоннелях под землей.

В следующем году реконструкция трамвайных путей продолжатся.