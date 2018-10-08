Под Волгоградом Судомойку очистили от ила и кустарников

8 Окт. 20:33 2018-10-08T20:33:09+03:00

Работы по реабилитации двух ериков и озера выполнили на 40 процентов

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В Волгоградской области в последние несколько лет особое внимание уделяется Волго-Ахтубинской пойме. Ведь от ее «здоровья» зависит и состояние Волги. На восстановление озер и рек "зеленой жемчужины" нашего региона выделяются немалые деньги.

В этом году экологи активно работают на ериках Судомойка, Сахарный и озере Запорное. Работы на них выполнили на 40 процентов. Первым делом восстановили водоспуски, которые связывали два ерика с Верблюдом, затем установили новые затворы. На Судомойке также успели к осени очистить от ила русло и спасти берега от опутавших их кустарников.

На данный момент сотрудники комитета природных ресурсвос занимаются озером Запорным. Его также избавляют от донных отложений.

Все запланированные работы собираются закончить к 2020 году. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, за три года удалось очистить 40 километров рек.