2018-10-08T16:25:46+03:00
Общество

В Волгограде отопление включили в 19-ти медучреждениях, двух детсадах и школе

Теплоноситель постепенно подают на социальные объекты
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Отопительный сезон в Волгограде стартовал с 5 октября.Отопительный сезон в Волгограде стартовал с 5 октября.
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В последние дни в Волгограде так похолодало, что отопительный сезон решили начать раньше срока. Соответствующее распоряжение подписал глава города Виталий Лихачев. В первую очередь теплоноситель, конечно же, начали подавать на объекты социальной сферы - больницы, школы и детсады. Как отчитались в ООО «Концессии теплоснабжения», по данным на 8 октября в Волгограде тепло получают уже 22 соцучреждения.

Уже 5 октября отопление появилось в 9 учреждениях. К сегодняшнему дню батареи уже потеплели в 19 медицинских стационарах, в том числе в роддоме №1 в Тракторозаводском районе и в роддоме №2 в Центральном районе. А также в «Волгоградском областном геронтологическом центре» в Краснооктябрьском районе, больнице №7 в Кировском районе, больницах № 16 и 24 в Красноармейском районе и других.

Потихоньку тепло начало поступать и в детские сады. Уже отопление включили, например, в детсаду №283 Краснооктябрьского района и Центре развития ребенка №12 Советского района, а также в школе-интернате №4 Кировского района.

- В настоящее время прием заявок на подтопку соцучреждений Волгограда продолжается, - уточнили «КП-Волгоград» в «Концессии теплоснабжения».

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