В Волгограде бизнесмена будут судить за многомиллионные аферы с медом

СЕГОДНЯ 16:09 2018-10-08T16:09:15+03:00

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«На чужой медок не разевай роток» - гласит пословица, а вот волгоградский бизнесмен решил, что сможет устроить себе сладкую жизнь за счет преступления закона. Как выяснила прокуратура Волгоградской области, этот 39-летний руководитель коммерческой организации два года обманывал государство. С 2015 по 2017 он подавал для отчетности липовые документы, по которым он якобы покупал мед у шести юридических фирм. Сам же на деле покупал мед у частников без включения стоимости продукта в НДС.

Как рассказалаи «КП-Волгоград» в региональной прокуратуре, по этой схеме бизнесмен за два года сэкономил 8,5 миллионов рублей. Ровно столько он не доплатил налогов в бюджет.

Расследование вели сотрудники СУ СК по Волгоградской области в сопровождении специалистов регионального УЭБиПК.

За это на него завели уголовное дело. Свою вину коммерсант уже признал в полном объеме. Дело с обвинительным заключением передали в суд. Бизнесмену грозит до 2 лет лишения свободы.

Санкция инкриминируемой статьи в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.