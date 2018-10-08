2018-10-08T15:29:12+03:00
Общество

В Волгограде по-прежнему самые низкие зарплаты среди мегаполисов России

При этом среднюю зарплату в регионе считают равной 31,2 тысячи рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Волгоград вновь попал в число аутсайдеров. На этот раз в рейтинге по уровню заработной платы, который составили эксперты РИА. Наш город-герой там занимает 59-ю строчку из ста. Это, если с учетом городов в населением от 250-ти тысяч. А вот среди городов-миллионников Волгоград последний. Впрочем, уже не в первый раз и не первый гогд.

Что удивительно: уровень средней зарплаты в регионе эксперты оценили в размере 31,2 тысячи рублей.

Понятное дело, что тягаться с нефтегазовыми регионами в уровне зарплат тяжело, но там и цены выше. Поэтому эксперты учли не просто размер получки, но еще и соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора. В Волгограде это соотношение - 1,9 (то есть зарплата в 1,9 раза больше стоимости минимальной корзины).

Чтоб вы почувствовали разницу: средняя чистая зарплата в Южно-Сахалинске в 2018-м составила 81,7 тысячи рублей. На эту сумму можно приобрести 3,58 фиксированных набора товаров и услуг. В салехарде соотношение - 3,55, в Сургуте - 3,2.

А вот в Севастополе, Нальчике, Махачкале, Черкесске и в городе Шахты Ростовской области еще хуже, чем в Волгограде. В Шахтах, например, соотношение вообще 1,32, то есть зарплаты хватает только, чтоб просуществовать.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде отопление включили в 19-ти медучреждениях, двух детсадах и школе
В Волгограде бизнесмена будут судить за многомиллионные аферы с медом
В центре Волгограда кроссовер протаранил «Ладу» и перевернулся - видео
Задушил и в поле закопал: в Волгограде судят убийцу многодетной женщины
Под Волгоградом 77-летний старик расстрелял своего должника
В Волгограде беглый зэк ограбил офисы экспресс-кредитования
В Астрахани крупного чиновника подозревают в злоупотреблениях
На трассе под Волгоградом японский грузовик снес отечественную легковушку
В Волгоградской области за сутки разбили сразу три Daewoo Matiz
На юге Волгограда грузовик-ассенизатор врезался в бензовоз
Осторожно, злые собаки: за сутки псы покусали двоих волгоградских детей
Под Волгоградом начались масштабные учения армии
В Астраханской области рыбаку грозит срок за нечаянно пойманную осетрину
На юге Волгограда столкнулись сразу шесть легковушек
В поселке под Волжским сгорели подворье и грузовик
На трассе под Волгоградом образовалась пробка в пять километров
Волгоградцам показали виды старого Царицына
Волжской ГЭС снова изменили режим работы
В Волгограде за 80 тысяч наймут охранника для Парка Героев-летчиков
Под Волгоградом сгорел ангар с овощами
“Увидеть Родину-Мать”: уральский режиссер зовет волгоградцев в киноэкспедицию
В Волгограде отменили две электрички до аэропорта
В Волгограде неизвестные подожгли колеса иномарки
Как в Волгограде празднуют победу Хабиба: массовая лезгинка попала на видео
В Волгограде пенсионер на «Ладе» спровоцировал аварию с пострадавшими
Спартак и Синтез сыграли вничью – счет 5:5