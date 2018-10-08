В Волгограде по-прежнему самые низкие зарплаты среди мегаполисов России

СЕГОДНЯ 15:29 2018-10-08T15:29:12+03:00

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Волгоград вновь попал в число аутсайдеров. На этот раз в рейтинге по уровню заработной платы, который составили эксперты РИА. Наш город-герой там занимает 59-ю строчку из ста. Это, если с учетом городов в населением от 250-ти тысяч. А вот среди городов-миллионников Волгоград последний. Впрочем, уже не в первый раз и не первый гогд.

Что удивительно: уровень средней зарплаты в регионе эксперты оценили в размере 31,2 тысячи рублей.

Понятное дело, что тягаться с нефтегазовыми регионами в уровне зарплат тяжело, но там и цены выше. Поэтому эксперты учли не просто размер получки, но еще и соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора. В Волгограде это соотношение - 1,9 (то есть зарплата в 1,9 раза больше стоимости минимальной корзины).

Чтоб вы почувствовали разницу: средняя чистая зарплата в Южно-Сахалинске в 2018-м составила 81,7 тысячи рублей. На эту сумму можно приобрести 3,58 фиксированных набора товаров и услуг. В салехарде соотношение - 3,55, в Сургуте - 3,2.

А вот в Севастополе, Нальчике, Махачкале, Черкесске и в городе Шахты Ростовской области еще хуже, чем в Волгограде. В Шахтах, например, соотношение вообще 1,32, то есть зарплаты хватает только, чтоб просуществовать.