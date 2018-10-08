2018-10-08T15:36:35+03:00
Происшествия

В центре Волгограда кроссовер протаранил «Ладу» и перевернулся - видео

Авария произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской
Сергей ВИКТОРОВ
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"Лада" на перекрестке врезалась в кроссовер. Фото: скриншот с камеры видеонаблюдения"Лада" на перекрестке врезалась в кроссовер. Фото: скриншот с камеры видеонаблюдения
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Страшная авария произошла днем в понедельник, 8 октября, в центре Волгограда на перекрестке Первой продольной и улицы Комсомольской. В аварию попали кроссовер Renault Duster и ВАЗ-2115. Внедорожник от удара перевернулся и пролетел еще несколько метров на крыше. ДТП попало на видео.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, водитель автомобиля ВАЗ-2115 ехал по улице Комсомольской. На перекрестке с проспектом Ленина он проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в Renault Duster. Кроссовер по инерции встал на два колеса, проехал еще около сотни метров, а затем опрокинулся на крышу.

В результате ДТП пострадала 35-летняя пассажирка кроссовера. Бригада "скорой помощи" оказала ей первую помощь и отвезла в ближайшую больницу, а следы ДТП с места происшествия пришлось смывать при помощи пожарного автомобиля.

Жуткое ДТП на перекрестке Комсомольской и проспекта Ленина в Волгограде 8.10.2018.

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