В центре Волгограда кроссовер протаранил «Ладу» и перевернулся - видео
Страшная авария произошла днем в понедельник, 8 октября, в центре Волгограда на перекрестке Первой продольной и улицы Комсомольской. В аварию попали кроссовер Renault Duster и ВАЗ-2115. Внедорожник от удара перевернулся и пролетел еще несколько метров на крыше. ДТП попало на видео.
Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, водитель автомобиля ВАЗ-2115 ехал по улице Комсомольской. На перекрестке с проспектом Ленина он проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в Renault Duster. Кроссовер по инерции встал на два колеса, проехал еще около сотни метров, а затем опрокинулся на крышу.
В результате ДТП пострадала 35-летняя пассажирка кроссовера. Бригада "скорой помощи" оказала ей первую помощь и отвезла в ближайшую больницу, а следы ДТП с места происшествия пришлось смывать при помощи пожарного автомобиля.
Жуткое ДТП на перекрестке Комсомольской и проспекта Ленина в Волгограде 8.10.2018.