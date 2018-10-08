2018-10-08T14:31:29+03:00
Происшествия

Задушил и в поле закопал: в Волгограде судят убийцу многодетной женщины

Следователи доказали вину 26-летнего жителя поселка Городище
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Когда этого 26-летнего парня задержали по подозрению в убийстве, он всячески отрицал свою вину. Но следователи по крупицам воссоздали картину того дня, после чего тот во всем сознался. Это он убил 30-летнюю женщину - мать троих детей.

Случилось это в апреле. В полицию пришла подруга убитой и заявила о пропаже женщины. Рассказала, что накануне, 9 апреля, они отдыхали в компании мужчин в кафе в поселке Ерзовка. Заявительница ушла оттуда раньше, а утром не нашла свою подругу ни дома, ни на работе, ни у ее бывшего супруга, где та оставила троих детей.

Как выяснилось позже, «потеряшка» ушла из увеселительного заведения в ту ночь не одна, а в компании обвиняемого. Камеры наблюдения засекли их, когда она направлялись в гаражные боксы. Именно там, в гараже, принадлежащем убийце, парочка продолжила веселье. Именно так у них и произошел конфликт, в ходе которого парень задушил женщину. Потом он погрузил ее в багажник своего авто, вывез в поле и закопал.

Под натиском неопровержимых улик мужчина сознался в убийстве и показал, где закопал тело.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направили в суд.

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